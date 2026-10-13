Nowy terminal pasażerski Ülemiste w Tallinnie w Estonii ma zostać otwarty pod koniec 2028 roku, mimo przesunięcia terminu ukończenia projektu kolejowego Rail Baltica na 2034 rok. Według ERR News prace nad głównym budynkiem i przyległym terenem terminalu postępują zgodnie z harmonogramem.

Połączenia przed uruchomieniem Rail Baltica

Kierowniczka ds. komunikacji Rail Baltic Estonia Silvia Pärmann poinformowała, że jeden peron jest już wykorzystywany przez przewoźnika pasażerskiego Elron. Do czasu pełnego zakończenia budowy do terminalu nadal będą kursować pociągi do Tartu i Narwy istniejącą linią kolejową.

Jak przekazała Pärmann, jeszcze przed ukończeniem Rail Baltica terminal połączy komunikację tramwajową, autobusy i krajowe trasy kolejowe. Tramwajami pasażerowie będą mogli dotrzeć między innymi na lotnisko i do portu. Betonowy szkielet obiektu ma zostać ukończony do końca roku, co pozwoli wyraźniej dostrzec skalę i rozwiązania architektoniczne budynku.

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Rozwój dzielnicy Ülemiste

Estoński minister infrastruktury Kuldar Leis oświadczył, że Estonia, Łotwa i Litwa uzgodniły ukończenie Rail Baltica do 2034 roku, przy maksymalnym wykorzystaniu kolejnego okresu budżetowego Unii Europejskiej. Jednocześnie rozpoczęte już prace będą kontynuowane. Terminal Rail Baltica w Tallinnie zaprojektowała pracownia Zaha Hadid Architects.

W lutym Rail Baltic Estonia, lotnisko w Tallinnie i Mainor Ülemiste zaprezentowały plany przekształcenia tego obszaru w nowe centrum miejskie, z łącznymi inwestycjami sięgającymi niemal 500 mln euro. Wśród projektów są nowy wysokościowiec z centrum konferencyjnym oraz park o tematyce europejskiej. Lotnisko w Tallinnie realizuje osobno projekt rozbudowy o wartości ponad 66 mln euro, a miasto zaproponowało budowę w Ülemiste wielofunkcyjnej areny na 10 tys. miejsc.

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