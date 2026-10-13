В части Тихого океана к востоку от международной линии перемены дат в воскресенье зафиксировали рекордный показатель накопленной энергии циклонов (ACE), учитывающий скорость ветра и продолжительность штормов. Предыдущий рекорд, установленный в 2018 году, превысила зона, где формируются штормы, способные двигаться в направлении Гавайев, Мексики и западного побережья США, сообщает CBS News.

Серия мощных ураганов

Исследователь Университета штата Колорадо Фил Клоцбах отметил, что с 20 сентября, когда сформировался ураган «Одализ», новые штормы в регионе долго сохранялись и набирали значительную силу. По его оценке, 13 октября бассейн должен был сравняться с рекордом по количеству дней с ураганом, а вскоре — превзойти его.

Пять последних тихоокеанских ураганов — «Ноло», «Одализ», «Поло», «Рейчел» и «Саймон» — достигли статуса крупных ураганов со скоростью ветра не менее 111 миль в час. «Ноло», «Одализ» и «Саймон» достигли четвертой категории, а «Поло» установил рекорд по продолжительности нахождения в пятой категории — две с половиной суток.

Роль Эль-Ниньо

Ученые связывают активность с явлением Эль-Ниньо, которое ослабляет и изменяет сдвиг ветра на больших высотах, обычно сдерживающий развитие ураганов. В Тихом океане направление такого сдвига в целом совпадает с движением штормов, способствуя их усилению.

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Дополнительным фактором стала температура воды: в тихоокеанском бассейне она на несколько градусов по Фаренгейту выше нормы. Профессор Университета штата Нью-Йорк в Олбани Кристен Корбосьеро также указала на атмосферный вихрь над Центральной Америкой, который создавал благоприятные для развития штормов возмущения. Национальный центр по ураганам оценивал вероятность превращения возмущения у побережья Мексики в тропический шторм «Труди» в 90%.

Различия в расчетах

Клоцбах рассчитывал ACE для всех штормов к востоку от международной линии перемены дат, объединив восточную и центральную части Тихого океана. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США делит эту акваторию на два региона; ни один из них по отдельности еще не достиг рекордного уровня ACE, однако вместе они его превысили.

В то же время в Атлантическом бассейне показатель ACE составлял менее 18% от нормы для этого времени года. Бассейн также установил рекорд по самому длительному отрезку сезона без сформировавшихся ураганов: первым стал «Исайас», возникший 7 октября.

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