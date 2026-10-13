W części Oceanu Spokojnego na wschód od międzynarodowej linii zmiany daty w niedzielę odnotowano rekordowy poziom skumulowanej energii cyklonów (ACE), uwzględniającej prędkość wiatru i czas trwania sztormów. Poprzedni rekord, ustanowiony w 2018 roku, został przekroczony w strefie, w której powstają sztormy mogące przemieszczać się w kierunku Hawajów, Meksyku i zachodniego wybrzeża USA, podaje CBS News.

Seria potężnych huraganów

Badacz Uniwersytetu Stanowego Kolorado Phil Klotzbach zaznaczył, że od 20 września, kiedy uformował się huragan Odaliz, nowe sztormy w regionie długo się utrzymywały i nabierały znacznej siły. Według jego oceny 13 października basen miał zrównać się z rekordem pod względem liczby dni z huraganem, a wkrótce go przewyższyć.

Pięć ostatnich huraganów na Pacyfiku — Nolo, Odaliz, Polo, Rachel i Simon — osiągnęło status dużych huraganów, z prędkością wiatru co najmniej 111 mil na godzinę. Nolo, Odaliz i Simon osiągnęły czwartą kategorię, a Polo ustanowił rekord długości pozostawania w piątej kategorii — dwie i pół doby.

Rola El Niño

Naukowcy wiążą tę aktywność ze zjawiskiem El Niño, które osłabia i zmienia uskok wiatru na dużych wysokościach, zwykle hamujący rozwój huraganów. Na Pacyfiku kierunek takiego uskoku zasadniczo pokrywa się z ruchem sztormów, sprzyjając ich nasilaniu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dodatkowym czynnikiem była temperatura wody: w basenie Pacyfiku jest ona o kilka stopni Fahrenheita wyższa od normy. Profesor Uniwersytetu Stanowego Nowego Jorku w Albany Kristen Corbosiero wskazała również na wir atmosferyczny nad Ameryką Środkową, który tworzył zaburzenia sprzyjające rozwojowi sztormów. Narodowe Centrum Huraganów oceniało prawdopodobieństwo przekształcenia się zaburzenia w pobliżu wybrzeża Meksyku w burzę tropikalną Trudy na 90%.

Różnice w obliczeniach

Klotzbach obliczał ACE dla wszystkich sztormów na wschód od międzynarodowej linii zmiany daty, łącząc wschodnią i środkową część Pacyfiku. Amerykańska Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna dzieli te wody na dwa regiony; żaden z nich osobno nie osiągnął jeszcze rekordowego poziomu ACE, jednak łącznie go przekroczyły.

Tymczasem w basenie Atlantyku wskaźnik ACE wynosił mniej niż 18% normy dla tej pory roku. Basen ustanowił również rekord najdłuższego okresu sezonu bez uformowanych huraganów: pierwszym był Isaias, który powstał 7 października.

Czytaj nas na