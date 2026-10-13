太平洋部分海域创下气旋能量纪录——CBS新闻

国际日期变更线以东的部分太平洋海域周日录得创纪录的累积气旋能量（ACE）数值，该指标考虑风速和风暴持续时间。据CBS新闻报道，形成可向夏威夷、墨西哥和美国西海岸移动的风暴的区域，超过了2018年创下的此前纪录。

一系列强飓风

科罗拉多州立大学研究员菲尔·克洛茨巴赫指出，自9月20日飓风“奥达利兹”形成以来，该地区的新风暴持续时间很长，并增强至相当强的程度。据他评估，到10月13日，该海域将追平有飓风天数的纪录，并很快超过这一纪录。

最近的五个太平洋飓风——“诺洛”、“奥达利兹”、“波洛”、“雷切尔”和“西蒙”——均达到大型飓风级别，风速至少为每小时111英里。“诺洛”、“奥达利兹”和“西蒙”达到四级，“波洛”则创下维持五级状态时间最长的纪录——两天半。

厄尔尼诺的作用

科学家将这种活跃情况与厄尔尼诺现象联系起来。该现象会削弱并改变高空风切变，而风切变通常会抑制飓风发展。在太平洋，这种风切变的方向总体上与风暴移动方向一致，有助于风暴增强。

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水温是另一个因素：太平洋海盆的水温比正常水平高出数华氏度。纽约州立大学奥尔巴尼分校教授克里斯滕·科尔博谢罗还指出，中美洲上空的大气涡旋形成了有利于风暴发展的扰动。美国国家飓风中心评估称，墨西哥海岸附近的扰动发展为热带风暴“特鲁迪”的概率为90%。

计算方式的差异

克洛茨巴赫计算了国际日期变更线以东所有风暴的ACE，将东太平洋和中太平洋合并计算。美国国家海洋和大气管理局将这片水域划分为两个区域；两个区域单独计算时都尚未达到创纪录的ACE水平，但合计已超过该纪录。

与此同时，大西洋海盆的ACE指标不足这一时期正常水平的18%。该海盆还创下一个飓风季中未形成飓风的最长时段纪录：首个飓风是10月7日形成的“伊萨亚斯”。

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