Британцы обнаружили сальмонеллу в яйцах украинского производителя

Британское Агентство по пищевым стандартам (FSA) и организация Food Standards Scotland призвали не употреблять и не продавать партии сырых яиц украинской компании Yasensvit Ltd в связи с обнаружением в них бактерии сальмонеллы.

Зараженную продукцию можно идентифицировать по маркировке 3UA1012066, нанесенной непосредственно на скорлупу, независимо от срока годности или размера упаковки.

По данным регулирующих органов, эти яйца реализовывались в заведениях общественного питания и небольших магазинах Великобритании, тогда как в крупные сети супермаркетов они не попали. Потребителям рекомендуется безопасно утилизировать продукцию с указанным кодом, а торговым заведениям — немедленно изъять её из оборота. Предупреждение касается исключительно конкретной маркированной партии и не распространяется на другие товары данного производителя.

Источник: Агентство по пищевым стандартам (FSA).

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