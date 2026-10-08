在发生一系列针对安全人员的袭击后，伊拉克联邦警察在基尔库克省哈维贾区及邻近村庄实施夜间宵禁。限制措施将于18:00至06:00期间生效，据《中东报》报道。

在此期间禁止通行，并对摩托车、汽车和货运摩托车实施强化管控。货运摩托车仅可在紧急情况下并获得官方许可后使用。执法人员还加强了联邦警察阵地附近农场和村庄的安全，并限制土地位于附近的农民出行。

基尔库克附近的袭击

据安全部门消息人士称，周二深夜，武装袭击者袭击了位于基尔库克西南部哈维贾区阿尔-巴尔加利亚—阿尔-丹迪什村的人民动员力量第61旅第二营。一名狙击手使一个军事阵地上的热成像摄像头失效，随后安全部队在该村及其周边展开搜查行动。

一天前，同一村庄的联邦警察第九旅遭到袭击。袭击造成1人死亡、另有4人受伤。联邦警察司令部称，死者为军官巴克尔·马吉德·穆罕默德，他曾抵抗试图强攻其哨所的“伊斯兰国”武装分子。袭击期间，数个热成像摄像头也遭到损坏。

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关于“伊斯兰国”组织潜伏小组威胁的声明

基尔库克省议会安全与国防委员会主席艾哈迈德·拉姆齐·科普鲁鲁表示，哈维贾的袭击表明“伊斯兰国”组织潜伏小组构成威胁。他呼吁加强情报收集、安全行动以及安全机构之间的信息共享，以防止武装分子在偏远地区重新集结。

周一，“伊斯兰国”组织宣称对基尔库克市西南部的一起袭击负责，该袭击造成一名伊拉克警察死亡，其他人受伤。这是该组织在9月30日美国军队撤离以及其在该国军事任务结束后，首次宣称对伊拉克安全部队发动袭击。

与此同时，接受该媒体采访的专家认为，“伊斯兰国”组织无法重演2014年的攻势或夺取领土。安全分析人士萨尔马德·巴亚提称，哈维贾事件是潜伏小组发动的有限袭击；专家穆赫利德·哈泽姆则表示，该组织目前的能力主要局限于不同地区小型武装团体的行动。

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