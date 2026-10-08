爱沙尼亚政府批准了位于该国西部Lääne-Nigula市镇皮尔萨卢的国防工业园区国家专项空间规划。国家将为园区基础设施拨款超过600万欧元。据ERR News报道，该区域计划建设一座炸药生产厂，运营方将是国有公司Hexest Materials。

计划于2028年启动生产

根据现行计划，该工厂应于2028年开始生产。建设该生产设施的成本估计为1.5亿欧元，预计将为皮尔萨卢创造约75个工作岗位。

爱沙尼亚国防部长马丁·赫雷姆表示，在爱沙尼亚建立RDX炸药生产在战略上是必要的。他说，在乌克兰战争的背景下，欧洲国防工业扩大生产能力的需求显著增加，而北约国家面临炸药生产能力不足的问题。

环境与安全要求

政府声明指出，在制定该规划期间，已考虑当地居民及其他利益相关方提出的问题和建议。实施该项目的关键条件之一是遵守环境要求和安全标准。

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特别是，在企业正常运营期间，炸药生产废料不会在露天焚烧。取而代之的是，计划采购一台专用封闭式焚烧炉。将在园区内运营的公司还必须与当地社区及Lääne-Nigula市镇当局共同监测皮尔萨卢河的环境状况，以及工业园区附近水井的水位和水质。

国防部及其下属机构还应支持皮尔萨卢地区的其他项目，包括沿Risti–Kuijõe公路建设人行和自行车道。该部门也准备支持在村庄建立社区韧性中心和公共避难所。

皮尔萨卢成为爱沙尼亚第三个获批此类国防工业园区规划的地区。此前，帕尔努县的埃尔米斯图和伊达-维鲁县的波赫亚-基维厄利已通过类似规划；伊达-维鲁县艾杜地区的规划工作也仍在进行。

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