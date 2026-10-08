Rząd Estonii zatwierdził państwowy specjalny plan zagospodarowania przestrzennego dla parku przemysłu obronnego w Piirsalu, w gminie Lääne-Nigula na zachodzie kraju. Państwo przeznaczy ponad 6 mln euro na podstawową infrastrukturę parku. Jak informuje ERR News, na tym terenie planowane jest ulokowanie zakładu produkującego materiały wybuchowe, którego operatorem będzie państwowa spółka Hexest Materials.

Produkcja ma ruszyć w 2028 roku

Zgodnie z obecnymi planami zakład ma rozpocząć produkcję w 2028 roku. Koszt uruchomienia produkcji szacowany jest na 150 mln euro, a przedsiębiorstwo ma stworzyć około 75 miejsc pracy w Piirsalu.

Estoński minister obrony Martin Herem oświadczył, że uruchomienie produkcji materiału wybuchowego RDX w Estonii jest strategicznie konieczne. Jak powiedział, w obliczu wojny w Ukrainie potrzeba rozszerzenia mocy produkcyjnych europejskiego przemysłu obronnego znacznie wzrosła, podczas gdy kraje NATO borykają się z niedoborem zdolności do produkcji materiałów wybuchowych.

Wymogi środowiskowe i bezpieczeństwa

W komunikacie rządowym zaznaczono, że podczas przygotowywania planu uwzględniono pytania i propozycje lokalnych mieszkańców oraz innych zainteresowanych stron. Jednym z kluczowych warunków realizacji projektu jest przestrzeganie wymogów środowiskowych i norm bezpieczeństwa.

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W szczególności odpady z produkcji materiałów wybuchowych nie będą spalane na otwartym powietrzu podczas zwykłej działalności zakładu. Zamiast tego planowany jest zakup specjalistycznego zamkniętego spalarni. Firma działająca na terenie parku będzie również zobowiązana, wspólnie z lokalną społecznością i władzami gminy Lääne-Nigula, monitorować stan środowiska rzeki Piirsalu, a także poziom i jakość wody w studniach w pobliżu parku przemysłowego.

Ministerstwo Obrony i jego struktury mają wesprzeć także inne projekty w rejonie Piirsalu, w tym budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż szosy Risti–Kuijõe. Resort jest również gotowy wesprzeć utworzenie centrum odporności społeczności oraz publicznego schronienia we wsi.

Piirsalu stało się trzecim obszarem w Estonii, dla którego zatwierdzono taki plan parku przemysłu obronnego. Wcześniej podobne plany przyjęto dla Ermistu w powiecie Pärnu oraz Põhja-Kiviõli w powiecie Ida-Viru; planowanie trwa także dla obszaru Aidu w powiecie Ida-Viru.

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