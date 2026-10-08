Правительство Эстонии утвердило государственный специальный пространственный план оборонно-промышленного парка в Пийрсалу, в волости Lääne-Nigula на западе страны. Государство направит более 6 млн евро на базовую инфраструктуру парка. Как сообщает ERR News, на этой территории планируют разместить завод по производству взрывчатых веществ, оператором которого станет государственная компания Hexest Materials.

Производство планируют запустить в 2028 году

Согласно текущим планам, завод должен начать производство в 2028 году. Стоимость создания производства оценивается в 150 млн евро, а предприятие, как ожидается, создаст около 75 рабочих мест в Пийрсалу.

Министр обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что налаживание производства взрывчатого вещества RDX в Эстонии стратегически необходимо. По его словам, на фоне войны в Украине потребность в расширении производственных мощностей оборонной промышленности Европы существенно выросла, тогда как страны НАТО сталкиваются с нехваткой мощностей по производству взрывчатых веществ.

Экологические требования и требования безопасности

В правительственном сообщении отметили, что при подготовке плана были учтены вопросы и предложения местных жителей и других заинтересованных сторон. Одним из ключевых условий реализации проекта является соблюдение экологических требований и норм безопасности.

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В частности, отходы производства взрывчатых веществ не будут сжигаться под открытым небом во время обычной работы предприятия. Вместо этого планируется приобрести специализированный закрытый инсинератор. Компания, которая будет работать на территории парка, также должна будет совместно с местным сообществом и властями волости Lääne-Nigula контролировать экологическое состояние реки Пийрсалу, а также уровень и качество воды в колодцах вблизи промышленного парка.

Министерство обороны и его структуры должны поддержать и другие проекты в районе Пийрсалу, в частности строительство пешеходно-велосипедной дорожки вдоль шоссе Risti–Kuijõe. Ведомство также готово поддержать создание центра устойчивости сообщества и общественного укрытия в деревне.

Пийрсалу стал третьей территорией в Эстонии, для которой утвердили такой план оборонно-промышленного парка. Ранее аналогичные планы приняли для Эрмисту в уезде Пярну и Пыхья-Кивиыли в уезде Ида-Виру; планирование также продолжается для района Айду в уезде Ида-Виру.

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