Бывший канцлер Германии отпраздновал вместе с Путиным его день рождения

Российский диктатор Владимир Путин отпраздновал свой 74-й день рождения вместе с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером. По данным Кремля, Путин пригласил Шредера к себе домой после того, как узнал о его пребывании в Москве. В Кремле назвали Шредера «давним другом» Путина. Бывший канцлер Германии приехал в российскую столицу по делам компании «Глобус».

Владимир Путин отметил 74-й день рождения 7 октября. На следующий день Кремль сообщил, что одним из гостей диктатора стал бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Как заявили в пресс-службе российского президента, Путин накануне узнал из сообщений СМИ, что Шредер находится в Москве. После этого он пригласил его к себе домой.

В Кремле объяснили это давними отношениями между политиками. «Владимир Путин утром накануне узнал из сообщений СМИ, что в Москве находится Герхард Шредер, который приехал по делам компании «Глобус». Президент пригласил своего давнего друга к себе домой», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Кремль также обнародовал фото со встречи. На нем Путин и Шредер общаются во время частной встречи. По данным российской стороны, Шредер был вместе с Путиным во время празднования дня рождения российского диктатора.

Зачем Шредер приехал в Москву

Герхард Шредер прибыл в Москву по делам компании «Глобус». Речь идет о немецкой сети супермаркетов, работающей в России. Ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии посетил один из московских гипермаркетов этой сети. Именно его пребывание в российской столице, по словам Кремля, и стало поводом для приглашения на встречу с Путиным.

Шредер возглавлял правительство Германии с 1998 по 2005 год. После завершения политической карьеры он сохранил тесные связи с Россией и Путиным. Его многолетние контакты с российским руководством неоднократно становились предметом критики в Германии. В частности, Шредер после ухода с поста канцлера занимал руководящие должности в российских энергетических компаниях.

Кто еще поздравил Путина

7 октября Путину исполнилось 74 года. По случаю дня рождения российского лидера его поздравили некоторые иностранные политики. Среди них были самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и председатель Китая Си Цзиньпин.

В Кремле традиционно уделили значительное внимание международным поздравлениям Путина. В то же время встреча со Шредером состоялась уже непосредственно в Москве. Таким образом, бывший канцлер Германии стал одним из гостей, с которыми Путин провел свой день рождения в этом году.

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