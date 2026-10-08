Уряд Естонії схвалив план оборонно-промислового парку в Пійрсалу — ERR News

Уряд Естонії затвердив державний спеціальний просторовий план оборонно-промислового парку в Пійрсалу, у волості Lääne-Nigula на заході країни. На базову інфраструктуру парку держава спрямує понад 6 млн євро. Як повідомляє ERR News, на цій території планують розмістити завод із виробництва вибухівки, оператором якого стане державна компанія Hexest Materials.

Виробництво планують запустити у 2028 році

За чинними планами, завод має розпочати виробництво у 2028 році. Вартість створення виробництва оцінюють у 150 млн євро, а підприємство, як очікують, створить приблизно 75 робочих місць у Пійрсалу.

Міністр оборони Естонії Мартін Герем заявив, що налагодження виробництва вибухівки RDX в Естонії є стратегічно необхідним. За його словами, на тлі війни в Україні потреба у розширенні виробничих потужностей оборонної промисловості Європи суттєво зросла, тоді як країни НАТО стикаються з нестачею потужностей для виробництва вибухових речовин.

Екологічні та безпекові вимоги

В урядовому повідомленні зазначили, що під час підготовки плану врахували питання та пропозиції місцевих жителів і інших зацікавлених сторін. Однією з ключових умов реалізації проєкту є дотримання екологічних вимог і норм безпеки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зокрема, відходи виробництва вибухівки не спалюватимуть просто неба під час звичайної роботи підприємства. Замість цього планують придбати спеціалізований закритий інсинератор. Компанія, що працюватиме на території парку, також повинна буде разом із місцевою громадою та владою волості Lääne-Nigula контролювати екологічний стан річки Пійрсалу, а також рівень і якість води у криницях поблизу промислового парку.

Міністерство оборони та його структури мають підтримати й інші проєкти в районі Пійрсалу, зокрема будівництво пішохідно-велосипедної доріжки вздовж шосе Risti–Kuijõe. Також відомство готове підтримати створення центру стійкості громади та громадського укриття в селі.

Пійрсалу став третьою територією в Естонії, для якої затвердили такий план оборонно-промислового парку. Раніше аналогічні плани ухвалили для Ермісту в повіті Пярну та Пих'я-Ківіилі в повіті Іда-Віру; планування також триває для району Айду в повіті Іда-Віру.

Читай нас у