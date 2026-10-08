德国议员批准从造船公司TKMS再采购四艘MEKO A-200 DEU护卫舰。这将使德国计划中的舰队规模增至八艘同型舰艇，其主要任务是反潜作战，Defense News报道。

由八艘舰艇组成的统一舰级

德国联邦议院预算委员会于7月8日批准了首批四艘护卫舰，并附带再采购四艘的选项。德国国防部表示，行使该选项将使该国海军拥有一个由八艘舰艇组成的统一舰级。首艘护卫舰计划于2029年交付。

新舰将支持北约在波罗的海、北海、大西洋和极北地区的任务。该部门认为，使用一种型号的护卫舰将简化船员培训、技术维护和后勤工作。MEKO A-200的不同型号已在德国盟友的海军中服役。

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替代F126项目

柏林在退出与Damen Naval签订的六艘F126护卫舰合同后，选择了MEKO设计。这些舰艇最初旨在提供德国海军未来的反潜作战能力。国防部将终止协议解释为Damen方面存在重大问题，并表示此前已对该项目进行了更广泛的评估。

据报道，首批采购四艘MEKO舰艇的费用估计为63亿欧元，后续四艘的选项价值为53亿欧元。路透社称，第二批舰艇连同设计支持和预备金在内将花费约56亿欧元，而这四艘舰艇截至2045年的运营成本还将达到15.5亿欧元。

据《明镜周刊》报道，Damen正向德国政府索赔47亿欧元。该公司称，终止合同是出于政治动机，且在法律上缺乏依据。ARD报道称，F126项目已让德国花费超过20亿欧元，但尚未交付任何一艘舰艇。TKMS称，计划中的八艘护卫舰系列是该公司最大的水面舰艇合同。

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