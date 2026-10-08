Niemieccy ustawodawcy zatwierdzili zakup kolejnych czterech fregat MEKO A-200 DEU od stoczniowej firmy TKMS. Zwiększy to planowaną flotę Niemiec do ośmiu okrętów tego samego typu, przeznaczonych przede wszystkim do zwalczania okrętów podwodnych, informuje Defense News.

Jedna klasa ośmiu okrętów

Komisja Budżetowa Bundestagu 8 lipca zatwierdziła pierwsze cztery fregaty wraz z opcją na kolejne cztery. Niemieckie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że realizacja tej opcji zapewni marynarce wojennej kraju jedną klasę ośmiu okrętów. Dostawa pierwszej fregaty jest planowana na 2029 rok.

Nowe okręty mają wspierać misje NATO na Morzu Bałtyckim i Północnym, Atlantyku oraz na Dalekiej Północy. Resort uważa, że wykorzystywanie jednego typu fregat uprości szkolenie załóg, obsługę techniczną i logistykę. Warianty MEKO A-200 są już używane przez floty sojuszników Niemiec.

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Zastąpienie programu F126

Berlin wybrał projekt MEKO po wycofaniu się z kontraktu z Damen Naval na sześć fregat F126. Okręty te miały początkowo zapewnić przyszłe zdolności niemieckiej marynarki wojennej w zakresie zwalczania okrętów podwodnych. Ministerstwo Obrony wyjaśniło zerwanie umowy znaczącymi problemami po stronie Damen i poinformowało, że wcześniej przeprowadziło szerszą ocenę programu.

Początkowy zakup czterech jednostek MEKO był według doniesień wyceniany na 6,3 mld euro, a opcja na następne cztery — na 5,3 mld euro. Według Reutersa druga partia, z uwzględnieniem wsparcia projektowego i rezerw, będzie kosztować około 5,6 mld euro, a koszty eksploatacji tych czterech okrętów do 2045 roku wyniosą dodatkowe 1,55 mld euro.

Według Der Spiegel Damen domaga się od niemieckiego rządu 4,7 mld euro odszkodowania. Firma twierdzi, że rozwiązanie kontraktu było motywowane politycznie i prawnie nieuzasadnione. ARD informowała, że program F126 kosztował już Niemcy ponad 2 mld euro, nie dostarczając ani jednego okrętu. TKMS nazwała planowaną serię ośmiu fregat największym kontraktem firmy na okręty nawodne.

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