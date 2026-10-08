Немецкие законодатели одобрили закупку еще четырех фрегатов MEKO A-200 DEU у судостроительной компании TKMS. Это увеличит запланированный состав флота Германии до восьми однотипных кораблей, предназначенных прежде всего для противолодочной обороны, сообщает Defense News.

Единый класс из восьми кораблей

Бюджетный комитет Бундестага 8 июля одобрил первые четыре фрегата вместе с опционом еще на четыре. Министерство обороны Германии заявило, что реализация этого опциона даст ВМС страны единый класс из восьми кораблей. Поставка первого фрегата запланирована на 2029 год.

Новые корабли должны поддерживать миссии НАТО в Балтийском и Северном морях, Атлантике и на Крайнем Севере. В ведомстве считают, что использование одного типа фрегатов упростит подготовку экипажей, техническое обслуживание и логистику. Варианты MEKO A-200 уже состоят на вооружении флотов союзников Германии.

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Замена программы F126

Берлин выбрал проект MEKO после выхода из контракта с Damen Naval на шесть фрегатов F126. Эти корабли изначально должны были обеспечить будущие возможности ВМС Германии в противолодочной борьбе. Министерство обороны объяснило расторжение соглашения значительными проблемами со стороны Damen и сообщило, что перед этим провело более широкую оценку программы.

Первоначальная закупка четырех кораблей MEKO, по сообщениям, оценивалась в 6,3 млрд евро, а опцион на следующие четыре — в 5,3 млрд евро. По данным Reuters, вторая партия с учетом проектной поддержки и резервов будет стоить около 5,6 млрд евро, а эксплуатационные расходы для этих четырех кораблей до 2045 года составят еще 1,55 млрд евро.

По данным Der Spiegel, Damen требует от правительства Германии 4,7 млрд евро компенсации. Компания утверждает, что прекращение контракта было политически мотивированным и юридически необоснованным. ARD сообщала, что программа F126 уже обошлась Германии более чем в 2 млрд евро без поставки ни одного корабля. TKMS назвала запланированную серию из восьми фрегатов крупнейшим контрактом компании на надводные корабли.

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