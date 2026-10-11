В Индонезии принимают дополнительные меры безопасности после смертельной железнодорожной аварии на станции Восточный Бекаси недалеко от Джакарты. Катастрофа 27 апреля унесла жизни 16 человек — все они были женщинами, находившимися в женском вагоне в хвосте пригородного поезда. Как сообщает Channel NewsAsia, эксперты считают, что реформы должны распространиться на всю железнодорожную сеть страны.

Выводы расследования

Последовательность событий началась после того, как электрическое такси остановилось на нерегулируемом переезде возле станции, и пригородный поезд столкнулся с ним. Другой пригородный поезд остановили на станции Восточный Бекаси, после чего в него врезался скорый поезд, следовавший из Джакарты в Сурабаю. Вся последовательность событий длилась 3 минуты 48 секунд.

Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии KNKT 29 сентября опубликовал 141-страничный отчёт. Среди факторов аварии в нём названы проблемы со связью, управлением расписанием и отсутствие стандартных процедур уведомления и реагирования на чрезвычайные ситуации. По данным KNKT, диспетчер полностью понял сообщение о первом инциденте лишь через 3 минуты 20 секунд, поэтому у машиниста скорого поезда было менее 30 секунд на реакцию.

Машинист увидел красный сигнал примерно за 500 метров до станции, однако он находился возле поворота. После прохождения поворота он применил экстренное торможение примерно за 275 метров до станции. В момент столкновения скорость поезда составляла 40 км/ч. KNKT пришёл к выводу, что для полной остановки поезда требовалось ещё от 500 до 550 метров.

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Меры безопасности и подозрения

KNKT предоставил 17 рекомендаций: шесть — государственному оператору KAI, три — его дочерней компании Kereta Commuter Indonesia и восемь — Министерству транспорта. Они предусматривают пересмотр правил коммуникации, дополнительное обучение диспетчеров и железнодорожных бригад, а также оценку систем сигнализации и инфраструктуры на этой линии.

В районе Ганг-Делима яркое освещение затрудняло распознавание железнодорожных сигналов. Там убрали прожектор, а уличные фонари перенаправили или закрыли экранами. Жителям и предприятиям также запретили устанавливать красные, зелёные и оранжевые огни, которые можно спутать с сигналами. Переезд, где поезд столкнулся с такси, оборудовали шлагбаумами, сигнальными огнями и звуковыми предупреждениями.

Полиция Джакарты объявила подозреваемым 37-летнего машиниста скорого поезда, обозначенного инициалами AN. Правоохранители заявили, что экстренное торможение можно было применить раньше; в случае осуждения ему грозит до 12 лет лишения свободы. Эксперты и депутаты парламента раскритиковали это решение, подчеркнув системные недостатки, зафиксированные в отчёте KNKT. Водитель такси также подозревается в небрежности в связи с первым столкновением.

Призывы к общенациональным изменениям

Эксперты призывают закрыть примерно 3 800 железнодорожных переездов, которые местные исследования связывают примерно с 300 авариями ежегодно. Они также предлагают оснащать поезда автоматическими системами экстренного торможения, унифицировать системы сигнализации и провести общенациональный аудит безопасности железных дорог.

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