Policja Federalna Iraku wprowadziła nocną godzinę policyjną w dystrykcie Hawidża i pobliskich wsiach w prowincji Kirkuk po serii ataków na funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Ograniczenia będą obowiązywać od 18:00 do 06:00, podaje Asharq Al-Awsat.

Poruszanie się w tych godzinach jest zakazane, a wobec motocykli, samochodów i motocykli transportowych wprowadzono wzmożoną kontrolę. Korzystanie z motocykli transportowych jest dozwolone wyłącznie w nagłych przypadkach i za oficjalnym zezwoleniem. Funkcjonariusze wzmocnili także bezpieczeństwo w pobliżu gospodarstw i wsi sąsiadujących z pozycjami Policji Federalnej oraz ograniczyli przemieszczanie się rolników, których ziemie znajdują się w pobliżu.

Ataki w pobliżu Kirkuku

Według źródeł w służbach bezpieczeństwa późnym wieczorem we wtorek uzbrojeni napastnicy zaatakowali drugi batalion 61. Brygady Sił Mobilizacji Ludowej w wiosce Al-Bargalija—Al-Dandisz, w dystrykcie Hawidża na południowy zachód od Kirkuku. Snajper unieruchomił kamerę termowizyjną na pozycji wojskowej, po czym siły bezpieczeństwa rozpoczęły operację poszukiwawczą we wsi i jej okolicach.

Dzień wcześniej w tej samej wsi zaatakowano dziewiątą brygadę Policji Federalnej. W wyniku ataku zginęła jedna osoba, a cztery kolejne zostały ranne. Jak poinformowało dowództwo Policji Federalnej, zabitym był oficer Bakr Madżid Mohammed, który stawił opór bojownikom ISIS próbującym szturmować jego posterunek. Podczas ataku uszkodzono także kilka kamer termowizyjnych.

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Oświadczenia o zagrożeniu ze strony komórek ISIS

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i obrony Rady Prowincji Kirkuk Ahmed Ramzi Koprulu oświadczył, że atak w Hawidży pokazał zagrożenie ze strony uśpionych komórek ISIS. Wezwał do wzmocnienia zbierania danych wywiadowczych, operacji bezpieczeństwa i wymiany informacji między służbami bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do przegrupowania bojowników na odległych obszarach.

W poniedziałek ISIS przyznało się do ataku na południowy zachód od miasta Kirkuk, w którym zginął iracki policjant, a inne osoby zostały ranne. Był to pierwszy atak na irackie siły bezpieczeństwa, do którego grupa się przyznała, po zakończeniu 30 września wycofywania wojsk amerykańskich oraz ich misji wojskowej w kraju.

Jednocześnie eksperci, z którymi rozmawiało wydanie, nie uważają, aby ISIS było zdolne powtórzyć ofensywę z 2014 roku lub zająć terytoria. Analityk bezpieczeństwa Sarmad al-Bajati nazwał wydarzenia w Hawidży ograniczonymi atakami uśpionych komórek, a ekspert Muchlid Hazem stwierdził, że możliwości ugrupowania sprowadzają się obecnie głównie do działań niewielkich uzbrojonych grup w różnych rejonach.

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