Prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. powiedział 8 października w Singapurze, że rozmowy między Chinami a Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej dotyczące kodeksu postępowania na Morzu Południowochińskim posuwają się naprzód, mimo utrzymujących się różnic.

Jak informuje Anadolu Agency, Marcos powiedział o tym podczas 24. konferencji Forbes Global CEO Conference. Według niego strony bardzo intensywnie pracują nad kodeksem postępowania i osiągają dobre postępy.

Spory o sformułowania

Jednocześnie prezydent Filipin przyznał, że negocjacje są skomplikowane. Zauważył, że przedmiotem sporów stały się nawet definicje zwykłych słów. Marcos wyraził również obawę, że błąd marynarza lub żołnierza może wywołać sytuację, która wymknie się spod kontroli.

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Marcos przybył do Singapuru poprzedniego dnia z pięciodniową wizytą, której celem jest wzmocnienie współpracy gospodarczej i przyciągnięcie inwestycji do perspektywicznych sektorów. Jego program obejmuje rozmowy z premierem Singapuru Lawrence'em Wongiem oraz wizytę w Singapurskim Instytucie Badań Jądrowych i Bezpieczeństwa.

Rozmowy trwają od lat

ASEAN i Chiny przyjęły w 2002 roku niewiążącą deklarację dotyczącą postępowania na spornych wodach, jednak negocjacje w sprawie merytorycznego porozumienia trwają już od wielu lat. Manila wielokrotnie oskarżała chińskie jednostki o niebezpieczne manewry wobec filipińskich statków, podczas gdy Pekin podtrzymuje swoje roszczenia morskie. ASEAN i Chiny planują zakończyć negocjacje dotyczące kodeksu do końca 2026 roku.

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