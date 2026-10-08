Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший 8 октября в Сингапуре заявил, что переговоры между Китаем и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии по кодексу поведения в Южно-Китайском море продвигаются, несмотря на сохраняющиеся разногласия.

Как сообщает Anadolu Agency, Маркос сказал об этом во время 24-й конференции Forbes Global CEO Conference. По его словам, стороны очень настойчиво работают над кодексом поведения и достигают хорошего прогресса.

Споры о формулировках

В то же время президент Филиппин признал сложность переговоров. Он отметил, что предметом споров стали даже определения обычных слов. Маркос также выразил обеспокоенность, что ошибка моряка или военнослужащего может вызвать ситуацию, которая выйдет из-под контроля.

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Маркос прибыл в Сингапур накануне с пятидневным визитом, целью которого является укрепление экономического сотрудничества и привлечение инвестиций в перспективные отрасли. Его программа предусматривает переговоры с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом и посещение Сингапурского института ядерных исследований и безопасности.

Переговоры длятся годами

АСЕАН и Китай в 2002 году приняли необязательную декларацию о поведении в спорных водах, однако переговоры о содержательном соглашении продолжаются уже много лет. Манила неоднократно обвиняла китайские суда в опасных маневрах против филиппинских кораблей, тогда как Пекин придерживается своих морских претензий. АСЕАН и Китай планируют завершить переговоры по кодексу до конца 2026 года.

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