Федеральная полиция Ирака ввела ночной комендантский час в округе Хавиджа и прилегающих селах в провинции Киркук после серии нападений на силовиков. Ограничения будут действовать с 18:00 до 06:00, сообщает Asharq Al-Awsat.

Передвижение в это время запрещено, а для мотоциклов, автомобилей и грузовых мотоциклов ввели усиленный контроль. Использовать грузовые мотоциклы разрешено только в неотложных случаях и при наличии официального разрешения. Правоохранители также усилили безопасность возле ферм и сел рядом с позициями Федеральной полиции и ограничили передвижение фермеров, чьи земли расположены поблизости.

Нападения возле Киркука

По данным источников в сфере безопасности, поздно вечером во вторник вооруженные нападавшие атаковали второй батальон 61-й бригады Сил народной мобилизации в селе Аль-Баргалия—Аль-Дандиш, расположенном в округе Хавиджа к юго-западу от Киркука. Снайпер вывел из строя тепловизионную камеру на военной позиции, после чего силовики начали поисковую операцию в селе и его окрестностях.

Днем ранее в том же селе была атакована девятая бригада Федеральной полиции. В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения. Как сообщило командование Федеральной полиции, погибшим был офицер Бакр Маджид Мохаммед, который противостоял боевикам ИГИЛ, пытавшимся штурмовать его пост. Во время нападения также были повреждены несколько тепловизионных камер.

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Заявления об угрозе со стороны ячеек ИГИЛ

Председатель комитета по безопасности и обороне провинциального совета Киркука Ахмед Рамзи Копрулу заявил, что нападение в Хавидже продемонстрировало угрозу со стороны спящих ячеек ИГИЛ. Он призвал усилить сбор разведданных, операции по обеспечению безопасности и обмен информацией между силовыми ведомствами, чтобы не допустить перегруппировки боевиков в отдаленных районах.

В понедельник ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение к юго-западу от города Киркук, в результате которого погиб иракский полицейский и были ранены другие люди. Это была первая заявленная группировкой атака на иракские силы безопасности после завершения 30 сентября вывода американских военных и их военной миссии в стране.

В то же время опрошенные изданием эксперты не считают, что ИГИЛ способна повторить наступление 2014 года или захватить территории. Аналитик по вопросам безопасности Сармад аль-Баяти назвал события в Хавидже ограниченными атаками спящих ячеек, а эксперт Мухлид Хазем заявил, что возможности группировки сейчас в основном сводятся к действиям небольших вооруженных групп в разных районах.

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