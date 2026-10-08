Сейм Латвии 8 октября принял решение, согласно которому граждане России и Беларуси не смогут приобретать значительную долю в объектах критической инфраструктуры или оказывать на них решающее влияние. Об этом сообщает LSM English.

Ограничения для критической инфраструктуры

Критическая инфраструктура в Латвии разделена на категории A, B, C и D. К категории D относятся процессы, уничтожение или нарушение которых, снижение их операционной способности либо прекращение предоставления критически важных услуг могут существенно угрожать общественной и национальной безопасности в случае войны.

Среди таких процессов названы производство и распределение продовольствия, теплоснабжение и распределение лекарственных средств. В отличие от других категорий, категория D охватывает не отдельные объекты, а процессы. Поэтому ранее было сложнее отслеживать, участвуют ли в них граждане государств-агрессоров.

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Доля от 10 процентов

Изменения предусматривают, что граждане России и Беларуси не могут быть конечными бенефициарами или оказывать косвенное влияние на такие процессы. Значительной считается доля конечного бенефициара от 10% уставного капитала компании или ее голосующих акций.

До 1 декабря 2026 года Министерство обороны Латвии совместно с профильным министерством должно установить, есть ли среди субъектов критической инфраструктуры категории D такие, где лица из России или Беларуси имеют значительную долю, решающее влияние либо являются конечными бенефициарами. После этого ведомство должно представить Министерству внутренних дел предложения об исключении соответствующих субъектов из категории D.

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