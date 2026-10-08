拉脱维亚议会于10月8日通过一项决定，根据该决定，俄罗斯和白俄罗斯公民将无法获得关键基础设施设施中的重大持股，或对其施加决定性影响。LSM English报道。

对关键基础设施的限制

拉脱维亚的关键基础设施分为A、B、C和D类。D类包括以下流程：其被摧毁或受扰、运营能力下降，或关键重要服务停止提供时，可能在战争情况下对公共和国家安全构成重大威胁。

此类流程包括食品生产和分销、供热以及药品分销。与其他类别不同，D类涵盖的不是单独设施，而是流程。因此，此前更难追踪侵略国公民是否参与其中。

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持股比例从10%起

相关修改规定，俄罗斯和白俄罗斯公民不得成为此类流程的最终受益人，也不得对其施加间接影响。最终受益人持有公司注册资本或其有表决权股份10%及以上的份额，被视为重大持股。

拉脱维亚国防部须与主管部委在2026年12月1日前确定，在D类关键基础设施主体中，是否存在来自俄罗斯或白俄罗斯的人员拥有重大持股、决定性影响力或为最终受益人的主体。此后，该部门须向内政部提交将相关主体排除出D类的建议。

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