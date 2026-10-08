Трамп рассказал о своих шансах на получение Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает себя достойным Нобелевской премии мира 2026 года, однако не уверен, что получит эту престижную награду. Американский лидер предположил, что Норвежский Нобелевский комитет может не поддержать его кандидатуру, несмотря на его заявления об усилиях по урегулированию международных конфликтов.

Дональд Трамп подчеркнул, что не может предсказать решение Норвежского Нобелевского комитета, который должен объявить имя лауреата Нобелевской премии мира уже в пятницу, 9 октября.

«Я не знаю, каким будет их решение», — сказал президент США, комментируя предстоящее объявление победителя.

В то же время Трамп предположил, что члены комитета могут не захотеть отметить именно его деятельность.

«У них сложилась репутация, что, по-видимому, они не присуждают эту премию таким людям, как я», — добавил американский лидер.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Дональд Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает Нобелевской премии мира. Свои претензии на награду он связывает с участием в урегулировании международных конфликтов.

По словам президента США, с момента вступления в должность он вмешался в восемь вооруженных конфликтов. Именно эту деятельность Трамп называет одним из главных аргументов в пользу присуждения ему престижной премии.

Во время последнего разговора с журналистами американский президент вновь подчеркнул, что, по его мнению, пришло время отметить его усилия.

Отдельно Дональд Трамп рассказал о получении медали Нобелевской премии мира от предыдущей лауреатки. Он отметил, что считает этот жест большой честью.

«Но для меня было большой честью получить её опосредованно в прошлый раз от лауреата, который сказал, что никто в истории не заслуживает её больше, чем президент Трамп», — рассказал он.

Речь идет о лидере венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, которая стала лауреатом Нобелевской премии мира 2025 года.

В то же время решение о присуждении Нобелевской премии мира 2026 года должно быть объявлено Норвежским Нобелевским комитетом 9 октября.

Об этом пишет издание Reuters.

5 октября Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по медицине и физиологии. Награда присуждена за достижения в области медицины и физиологии.

В Швеции Королевская шведская академия наук во вторник присудила Нобелевскую премию по физике Фрэнсису Гальзену. Награду он получил за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения.

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