Южная Корея отзывает своего посла в Украине на фоне скандала, связанного с заявлениями о РФ

Послу Южной Кореи в Украине Пак Кичану приказали вернуться на родину. Соответствующее решение приняло министерство иностранных дел Южной Кореи.

В ведомстве отметили, что надеются на надлежащее урегулирование всех вопросов, возникших в отношениях между Украиной и Южной Кореей.

«Правительство надеется, что все вопросы между двумя странами будут должным образом решены, и для этого мы будем продолжать консультации с украинской стороной», — говорится в заявлении южнокорейского МИД.

Таким образом, Пак Кичан должен вернуться в Южную Корею на фоне консультаций между двумя странами. В южнокорейском МИД подчеркнули важность продолжения диалога с украинской стороной.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Южной Кореи, передает Chosun.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига не извинялся перед Южной Кореей из-за дипломатического спора, а лишь выразил сожаление по поводу того, что ситуация дошла до обмена публичными критическими заявлениями.

Ранее министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявил, что Южная Корея получила от Украины извинения за разглашение информации о передаче двух военнопленных из Северной Кореи, но эти извинения были принесены без должного уважения.

Украина хочет в ближайшее время урегулировать спор с Южной Кореей, возникший после разглашения информации о передаче Сеулу двух военнопленных из КНДР.

Южная Корея отреагировала на заявления Украины о поставках российским компаниям нефтепродуктов из южнокорейских портов. В Сеуле заявили, что украинская сторона сделала выводы без достаточной проверки всех обстоятельств соответствующих операций.

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