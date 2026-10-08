Південна Корея розкритикувала Україну через заяви про постачання нафтопродуктів до РФ

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Південна Корея відреагувала на заяви України про постачання російським компаніям нафтопродуктів із південнокорейських портів. У Сеулі заявили, що українська сторона зробила висновки без достатньої перевірки всіх обставин відповідних операцій.

Напередодні уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив, що протягом липня та серпня Росія імпортувала понад 176 тис. тонн нафтопродуктів із Південної Кореї. За його оцінкою, у серпні такі поставки становили близько 31% загального імпорту пального до Росії.

Свої висновки Владислав Власюк обґрунтував аналізом портових записів та інформації про пересування суден.

Згідно з наведеними даними, сім танкерів завантажували пальне в південнокорейських портах, після чого здійснили 14 рейсів до російського Далекого Сходу. Водночас частина суден, які фігурують у дослідженні, перебуває під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу.

Українська сторона також пов’язала ці поставки зі станом російської нафтопереробної промисловості. За оцінкою Києва, через удари українських безпілотників Росія зазнала значних втрат нафтопереробних потужностей, тому імпорт пального через південнокорейські порти міг частково компенсувати скорочення власних можливостей із переробки нафти.

Адміністрація президента Південної Кореї відкинула звинувачення, заявивши, що українські висновки не підтверджені достатньою кількістю перевірених фактів.

Речниця президента Південної Кореї Кан Ю Чжон наголосила, що після початку повномасштабного російського вторгнення країна послідовно дотримується міжнародних санкцій проти Москви та застосовує власні механізми експортного контролю.

За її словами, інформація, яку оприлюднила Україна щодо конкретних перевезень, не дає змоги достеменно встановити всі обставини відповідних операцій. Зокрема, наразі залишаються невідомими сторони торговельних угод, фактичне походження нафтопродуктів та їхні кінцеві покупці.

У Сеулі також наголосили, що публічне поширення подібних тверджень без належної перевірки може негативно вплинути на міжнародну довіру до Південної Кореї.

Південнокорейська влада повідомила про перевірку обставин згаданих перевезень. Якщо за результатами перевірки будуть встановлені порушення санкційного законодавства або правил експортного контролю, відповідальні органи обіцяють вжити необхідних заходів.

В адміністрації президента Південної Кореї також звернули увагу на офіційну торговельну статистику.

За даними південнокорейської сторони, із серпня 2025 року до серпня 2026 року не було зафіксовано експорту до Росії дизельного пального, бензину або авіаційного пального.

Таким чином, у Сеулі заявляють про необхідність додаткової перевірки походження нафтопродуктів, сторін угод та кінцевих отримувачів, перш ніж робити висновки щодо можливого порушення санкційних обмежень.

Про це пише видання Bloomberg.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга не вибачався перед Південною Кореєю через дипломатичну суперечку, а лише висловив жаль із приводу того, що ситуація дійшла до обміну публічними критичними заявами.

Перед цим міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявив, що Південна Корея отримала від України повідомлення з вибаченнями через розголошення інформації про передачу двох військовополонених із Північної Кореї, але це вибачення було зроблене без належної поваги.

Україна хоче найближчим часом владнати суперечку з Південною Кореєю,яка виникла після розголошення інформації про передачу Сеулу двох військовополонених із КНДР.

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