Южная Корея отреагировала на заявления Украины о поставках российским компаниям нефтепродуктов из южнокорейских портов. В Сеуле заявили, что украинская сторона сделала выводы без достаточной проверки всех обстоятельств соответствующих операций.

Накануне уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что в течение июля и августа Россия импортировала более 176 тыс. тонн нефтепродуктов из Южной Кореи. По его оценке, в августе такие поставки составили около 31% от общего импорта топлива в Россию.

Свои выводы Владислав Власюк обосновал анализом портовых записей и информации о передвижении судов.

Согласно приведенным данным, семь танкеров загружали топливо в южнокорейских портах, после чего совершили 14 рейсов на российский Дальний Восток. В то же время часть судов, фигурирующих в исследовании, находится под санкциями Великобритании и Европейского Союза.

Украинская сторона также связала эти поставки с состоянием российской нефтеперерабатывающей промышленности. По оценке Киева, из-за ударов украинских беспилотников Россия понесла значительные потери нефтеперерабатывающих мощностей, поэтому импорт топлива через южнокорейские порты мог частично компенсировать сокращение собственных возможностей по переработке нефти.

Администрация президента Южной Кореи отвергла обвинения, заявив, что выводы украинской стороны не подтверждены достаточным количеством проверенных фактов.

Пресс-секретарь президента Южной Кореи Кан Ю Чжон подчеркнула, что после начала полномасштабного российского вторжения страна последовательно соблюдает международные санкции против Москвы и применяет собственные механизмы экспортного контроля.

По её словам, информация, обнародованная Украиной в отношении конкретных перевозок, не позволяет точно установить все обстоятельства соответствующих операций. В частности, на данный момент остаются неизвестными стороны торговых соглашений, фактическое происхождение нефтепродуктов и их конечные покупатели.

В Сеуле также подчеркнули, что публичное распространение подобных утверждений без надлежащей проверки может негативно повлиять на международное доверие к Южной Корее.

Южнокорейские власти сообщили о проверке обстоятельств упомянутых перевозок. Если по результатам проверки будут установлены нарушения санкционного законодательства или правил экспортного контроля, ответственные органы обещают принять необходимые меры.

В администрации президента Южной Кореи также обратили внимание на официальную торговую статистику.

По данным южнокорейской стороны, с августа 2025 года по август 2026 года не было зафиксировано экспорта в Россию дизельного топлива, бензина или авиационного топлива.

Таким образом, в Сеуле заявляют о необходимости дополнительной проверки происхождения нефтепродуктов, сторон соглашений и конечных получателей, прежде чем делать выводы о возможном нарушении санкционных ограничений.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига не извинялся перед Южной Кореей из-за дипломатического спора, а лишь выразил сожаление по поводу того, что ситуация дошла до обмена публичными критическими заявлениями.

Ранее министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявил, что Южная Корея получила от Украины извинения за разглашение информации о передаче двух военнопленных из Северной Кореи, но эти извинения были принесены без должного уважения.

Украина хочет в ближайшее время урегулировать спор с Южной Кореей, возникший после разглашения информации о передаче Сеулу двух военнопленных из КНДР.

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