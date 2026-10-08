Авиакомпания Wizz Air отменила на зимний сезон все рейсы в Дубай и Абу-Даби в ОАЭ и из них, отложив запланированное возобновление этих маршрутов. Перевозчик объяснил решение продолжающимися региональными ограничениями воздушного пространства, из-за которых маршруты стали значительно длиннее, а полеты самолетами A321neo и A321XLR — коммерчески невыгодными.

Рейсы Wizz Air в Амман и из него также затронуты бюллетенем Европейского агентства по безопасности полетов, которое рекомендует авиакомпаниям не выполнять полеты в воздушном пространстве Иордании на любой высоте. Об изменениях в расписании международных перевозчиков сообщает The National.

Приостановка рейсов в Дубай

Singapore Airlines продлила приостановку рейсов в Дубай до 1 декабря, хотя ранее планировала возобновить их 2 августа. Ее лоукост-подразделение Scoot не будет летать из Сингапура в Джидду до 2 декабря. Air Canada продлила отмену рейсов в Тель-Авив и Дубай до конца марта 2027 года.

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Air France возобновила регулярные рейсы в Тель-Авив и Бейрут, однако рейсы в Эр-Рияд и Дубай отменены до 24 октября. До этой же даты сообщение с Дубаем приостановили KLM, ITA Airways и AirBaltic. Cathay Pacific не будет выполнять рейсы в Дубай и Эр-Рияд до 31 января 2027 года, а Finnair — в Дубай и Доху до 27 марта 2027 года.

Постепенное возобновление маршрутов

British Airways планирует возобновить ежедневные рейсы между Лондоном и Дубаем 3 ноября, а летом увеличить частоту до двух рейсов в день. Рейсы в Абу-Даби авиакомпания намерена возобновить лишь зимой 2027–2028 годов. Lufthansa начнет восстанавливать рейсы в Дубай в конце октября: из Мюнхена — 25 октября, из Франкфурта — 26 октября.

Turkish Airlines уже возобновила рейсы в Абу-Даби и Дубай, однако рейсы в Тегеран остаются отмененными. Korean Air продлила на неопределенный срок приостановку регулярного рейса между Инчхоном и Дубаем, сославшись на ограниченную пропускную способность воздушного пространства из-за конфликта с участием США, Израиля и Ирана.

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