Linie lotnicze Wizz Air odwołały na sezon zimowy wszystkie loty do i z Dubaju oraz Abu Zabi w ZEA, odkładając planowane wznowienie tych tras. Przewoźnik wyjaśnił decyzję utrzymującymi się regionalnymi ograniczeniami przestrzeni powietrznej, przez które trasy stały się znacznie dłuższe, a loty samolotami A321neo i A321XLR — nieopłacalne komercyjnie.

Loty Wizz Air do i z Ammanu również zostały dotknięte biuletynem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, która zaleca liniom lotniczym niewykonywanie lotów w przestrzeni powietrznej Jordanii na żadnej wysokości. O zmianach w rozkładach międzynarodowych przewoźników informuje The National.

Zawieszenie lotów do Dubaju

Singapore Airlines przedłużyły zawieszenie lotów do Dubaju do 1 grudnia, choć wcześniej planowały wznowić je 2 sierpnia. Ich tania spółka zależna Scoot nie będzie latać z Singapuru do Dżuddy do 2 grudnia. Air Canada przedłużyła odwołanie lotów do Tel Awiwu i Dubaju do końca marca 2027 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Air France wznowiły regularne loty do Tel Awiwu i Bejrutu, jednak loty do Rijadu i Dubaju są odwołane do 24 października. Do tego samego dnia połączenia z Dubajem zawiesiły KLM, ITA Airways i AirBaltic. Cathay Pacific nie będzie wykonywać lotów do Dubaju i Rijadu do 31 stycznia 2027 roku, a Finnair — do Dubaju i Dohy do 27 marca 2027 roku.

Stopniowe wznawianie tras

British Airways planują wznowić codzienne loty między Londynem a Dubajem 3 listopada, a latem zwiększyć częstotliwość do dwóch lotów dziennie. Linie zamierzają wznowić loty do Abu Zabi dopiero zimą 2027–2028. Lufthansa zacznie przywracać loty do Dubaju pod koniec października: z Monachium — 25 października, z Frankfurtu — 26 października.

Turkish Airlines już wznowiły loty do Abu Zabi i Dubaju, jednak loty do Teheranu pozostają odwołane. Korean Air przedłużyły na czas nieokreślony zawieszenie regularnego połączenia między Inczonem a Dubajem, powołując się na ograniczoną przepustowość przestrzeni powietrznej z powodu konfliktu z udziałem USA, Izraela i Iranu.

Czytaj nas na