Wizz Air已取消冬季所有往返阿联酋迪拜和阿布扎比的航班，并推迟了原计划恢复这些航线的时间。该航空公司解释称，持续的地区空域限制导致航线大幅延长，使用A321neo和A321XLR飞机执飞在商业上已无利可图。

由于欧洲航空安全局发布的一份公告，Wizz Air往返安曼的航班也受到影响。该机构建议航空公司不要在约旦领空的任何高度飞行。有关国际航空公司航班时刻变更的信息，由The National报道。

暂停飞往迪拜的航班

新加坡航空将暂停飞往迪拜的航班延长至12月1日，尽管该公司此前计划于8月2日恢复航班。其廉价航空子公司酷航在12月2日前不会运营从新加坡飞往吉达的航班。加拿大航空将取消飞往特拉维夫和迪拜的航班延长至2027年3月底。

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法国航空已恢复飞往特拉维夫和贝鲁特的定期航班，但飞往利雅得和迪拜的航班取消至10月24日。荷兰皇家航空、意大利航空和波罗的海航空也暂停了与迪拜的航线至同一日期。国泰航空在2027年1月31日前不会运营飞往迪拜和利雅得的航班，芬兰航空则在2027年3月27日前不会运营飞往迪拜和多哈的航班。

航线逐步恢复

英国航空计划于11月3日恢复伦敦与迪拜之间的每日航班，并在夏季将频率增加至每天两班。该航空公司打算仅在2027—2028年冬季恢复飞往阿布扎比的航班。汉莎航空将于10月底开始恢复飞往迪拜的航班：慕尼黑出发的航班于10月25日恢复，法兰克福出发的航班于10月26日恢复。

土耳其航空已恢复飞往阿布扎比和迪拜的航班，但飞往德黑兰的航班仍被取消。大韩航空以美国、以色列和伊朗参与的冲突导致空域容量受限为由，将仁川与迪拜之间定期航班的停飞无限期延长。

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