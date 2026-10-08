Komisja Europejska pozytywnie oceniła wniosek Włoch o zastosowanie krajowej klauzuli wyłączenia, która zapewnia państwom UE dodatkową elastyczność budżetową na inwestycje w obronność i energetykę. Jak informuje ANSA English, Włochy złożyły wniosek 11 września.

Ocena Komisji Europejskiej

Rzecznik Komisji Europejskiej oświadczył, że aktywacja tego przepisu dla Włoch nie zagrozi średnioterminowej stabilności fiskalnej kraju. Po pozytywnej ocenie sprawa zostanie przekazana Radzie UE, która będzie miała jeden miesiąc na ostateczne zatwierdzenie. Dopiero po tym mechanizm będzie można oficjalnie aktywować dla Włoch.

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Planowane wydatki

Początkowo mechanizm, wprowadzony w ubiegłym roku po inwazji Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, na Ukrainę w 2022 roku, pozwalał państwom członkowskim przez trzy lata zwiększać deficyt do 1,5% PKB wyłącznie na inwestycje obronne.

Rząd premier Giorgii Meloni uzyskał zgodę Komisji Europejskiej na objęcie tym mechanizmem także dodatkowych wydatków na inwestycje energetyczne po wzroście cen paliw spowodowanym wojną z Iranem. W sierpniu Giorgetti oświadczył, że rząd wystąpi o maksymalną elastyczność: 0,6% PKB na bezpieczeństwo energetyczne i 0,9% PKB na obronność. Włochy i inni sojusznicy NATO zobowiązali się także zwiększyć wydatki na obronność i bezpieczeństwo do 5% PKB.

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