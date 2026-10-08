Европейская комиссия положительно оценила запрос Италии на применение национальной оговорки об исключении, которая предоставляет странам ЕС дополнительную бюджетную гибкость для инвестиций в оборону и энергетику. Как сообщает ANSA English, Италия подала запрос 11 сентября.

Оценка Еврокомиссии

Представитель Еврокомиссии заявил, что активация этого положения для Италии не будет угрожать среднесрочной фискальной устойчивости страны. После положительной оценки вопрос передадут в Совет ЕС, у которого будет один месяц на окончательное одобрение. Только после этого механизм смогут официально активировать для Италии.

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Запланированные расходы

Изначально механизм, введенный в прошлом году после вторжения Российской Федерации — государства-агрессора — в Украину в 2022 году, позволял государствам-членам в течение трех лет увеличивать дефицит до 1,5% ВВП исключительно для оборонных инвестиций.

Правительство премьер-министра Джорджии Мелони добилось того, чтобы Еврокомиссия разрешила включить в этот механизм также дополнительные расходы на энергетические инвестиции после скачка цен на топливо, вызванного войной с Ираном. В августе Джорджетти заявил, что правительство запросит максимальную гибкость: 0,6% ВВП для энергетической безопасности и 0,9% ВВП для обороны. Италия и другие союзники по НАТО также обязались увеличить расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП.

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