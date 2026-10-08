Parlament Włoch zatwierdził zmiany w systemie wyborczym, zainicjowane przez premier Giorgię Meloni. Za reformą zagłosowało 227 deputowanych, przeciw było 164, podaje BBC News.

Przejście na system proporcjonalny

Reforma przewiduje odejście od obecnego modelu mieszanego, w którym około jedna trzecia deputowanych jest wybierana w okręgach większościowych, a pozostali — w systemie proporcjonalnym. Nowe zasady ustanawiają w pełni proporcjonalny system wyborczy.

Partie planujące utworzenie koalicji muszą przed wyborami powszechnymi przedstawić wspólnego kandydata na stanowisko premiera oraz swój program polityczny. Koalicja lub partia, która uzyska ponad 42% głosów, zdobędzie dziesiątki dodatkowych miejsc w parlamencie, co może przekształcić niewielkie zwycięstwo w bardziej komfortową większość.

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Krytyka opozycji i stanowisko Meloni

Meloni oświadczyła, że zmiany mają zwiększyć szanse na jednoznaczny wynik wyborów i stabilniejsze funkcjonowanie rządu. Jednocześnie partie opozycyjne twierdzą, że rządząca koalicja próbuje poprawić swoje szanse na utrzymanie władzy. Podczas debaty przedstawiciele sił centrolewicowych oskarżyli rząd o narzucanie nowych zasad.

Liderka Partii Demokratycznej Elly Schlein oświadczyła, że jej partia zwycięży w każdym systemie wyborczym. Przed głosowaniem Meloni ostrzegała, że może podać się do dymisji i doprowadzić do przedterminowych wyborów, jeśli reforma nie zostanie poparta.

Po głosowaniu szefowa rządu napisała w mediach społecznościowych, że koalicja centroprawicowa jest zjednoczona, spójna i zdecydowana wypełnić zobowiązania wobec obywateli. Jej zdaniem nowe zasady mają sprzyjać stabilności i spójności parlamentarnej każdego rządu, niezależnie od jego politycznego zabarwienia.

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