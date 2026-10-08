Iran nie zrezygnuje ze wzbogacania uranu — Anadolu Agency

Iran nie zrezygnuje z prawa do wzbogacania uranu i nie przekaże swoich zapasów wzbogaconego uranu. Oświadczył to 8 października szef Organizacji Energii Atomowej Iranu Mohammad Eslami, informuje Agencja Anadolu.

Według Eslamiego wzbogacanie uranu jest nieodłączną częścią procesu jądrowego. Podkreślił, że Teheran nie odstąpi od swojego prawa do rozwoju technologicznego, i nazwał sektor jądrowy motorem postępu naukowo-technicznego.

Dostęp MAEA do uszkodzonych obiektów

Eslami oświadczył również, że inspekcje obiektów infrastruktury jądrowej uszkodzonych podczas uderzeń USA i Izraela są niemożliwe ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa, które, jak twierdzi, nadal się utrzymują. Powołał się na irańskie ustawodawstwo ograniczające współpracę z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, w tym ze względów bezpieczeństwa obiektów jądrowych, personelu i badaczy.

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Jednocześnie, według szefa irańskiej organizacji jądrowej, inspektorzy MAEA odwiedzali obiekty, które nie były celami ataków, i przeprowadzali rutynowe kontrole zgodnie z porozumieniami z Teheranem. Eslami skrytykował agencję za nieuznanie tych inspekcji i oskarżył ją o działanie pod presją USA i Izraela w celu uzyskania informacji o uszkodzonych obiektach.

Ograniczenia współpracy z agencją

Parlament Iranu w czerwcu 2025 roku zatwierdził ustawę o zawieszeniu współpracy z MAEA po izraelskich i amerykańskich atakach na obiekty jądrowe kraju. Ustawa przewiduje, że inspekcje są możliwe pod warunkiem istnienia gwarancji bezpieczeństwa i po uzyskaniu zgody Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu.

W czerwcu Rada Gubernatorów MAEA przyjęła rezolucję wzywającą Teheran do przedstawienia danych o zapasach wzbogaconego uranu i dopuszczenia inspektorów do weryfikacji materiałów jądrowych. Agencja oświadczała, że z powodu ograniczonego dostępu nie może zweryfikować stanu i lokalizacji irańskich zapasów wzbogaconego uranu. Teheran nalega, że jego program jądrowy ma wyłącznie pokojowy charakter.

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