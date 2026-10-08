Иран не откажется от обогащения урана — Anadolu Agency

Иран не откажется от права на обогащение урана и не будет передавать свой запас обогащенного урана. Об этом 8 октября заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, сообщает агентство Anadolu.

По словам Эслами, обогащение урана является неотъемлемой составляющей ядерного процесса. Он подчеркнул, что Тегеран не отступит от своего права на технологическое развитие, и назвал ядерную отрасль двигателем научно-технического прогресса.

Доступ МАГАТЭ к поврежденным объектам

Эслами также заявил, что инспекции объектов ядерной инфраструктуры, поврежденных во время ударов США и Израиля, невозможны из-за угроз безопасности, которые, по его словам, до сих пор сохраняются. Он сослался на иранское законодательство, ограничивающее сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, в частности по соображениям безопасности ядерных объектов, персонала и исследователей.

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В то же время, по словам главы иранской ядерной организации, инспекторы МАГАТЭ посещали объекты, которые не были целями атак, и проводили плановые проверки в соответствии с договоренностями с Тегераном. Эслами раскритиковал агентство за то, что оно не признало эти инспекции, и обвинил его в действиях под давлением США и Израиля для получения информации о поврежденных объектах.

Ограничение сотрудничества с агентством

Парламент Ирана в июне 2025 года одобрил закон о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ после израильских и американских атак на ядерные объекты страны. Закон предусматривает, что инспекции возможны при наличии гарантий безопасности и с согласия Высшего совета национальной безопасности Ирана.

В июне Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Тегерану предоставить данные о запасах обогащенного урана и допустить инспекторов для проверки ядерных материалов. Агентство заявляло, что из-за ограниченного доступа не может проверить состояние и местонахождение иранских запасов обогащенного урана. Тегеран настаивает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.

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