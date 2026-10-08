伊朗不会放弃铀浓缩——阿纳多卢通讯社

伊朗不会放弃其浓缩铀的权利，也不会移交其浓缩铀库存。伊朗原子能组织主席穆罕默德·埃斯拉米10月8日表示，阿纳多卢通讯社报道。

埃斯拉米表示，铀浓缩是核过程不可分割的一部分。他强调，德黑兰不会放弃其技术发展的权利，并称核领域是科技进步的驱动力。

国际原子能机构进入受损设施

埃斯拉米还表示，对在美国和以色列打击中受损的核基础设施进行检查是不可能的，因为据他所称，安全威胁仍然存在。他援引伊朗限制与国际原子能机构合作的法律，其中包括出于核设施、人员和研究人员安全方面的考虑。

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与此同时，据这位伊朗核组织负责人称，国际原子能机构核查人员曾访问未成为袭击目标的设施，并根据与德黑兰达成的协议进行了例行检查。埃斯拉米批评该机构未承认这些检查，并指责其在美国和以色列的压力下行动，以获取有关受损设施的信息。

限制与该机构的合作

伊朗议会于2025年6月在以色列和美国袭击该国核设施后，通过了一项暂停与国际原子能机构合作的法律。该法律规定，在具备安全保障并经伊朗最高国家安全委员会批准的情况下，可以进行检查。

6月，国际原子能机构理事会通过了一项决议，呼吁德黑兰提供有关浓缩铀库存的数据，并允许核查人员核查核材料。该机构表示，由于准入受限，无法核实伊朗浓缩铀库存的状况和位置。德黑兰坚持称，其核计划完全具有和平性质。

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