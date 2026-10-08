W Czechach polski system obrony antydronowej SAN jest rozpatrywany jako jedno z możliwych rozwiązań dla rozwoju własnych zdolności w zwalczaniu dronów. Czeski dziennik Deník nazwał go jednym z „najgorętszych kandydatów”, informuje Interia.

Możliwości systemu SAN

System SAN jest tworzony w Polsce jako element wielowarstwowej obrony powietrznej. Ma wykrywać, śledzić i rozpoznawać bezzałogowe statki powietrzne, a następnie je neutralizować.

System ma połączyć różne sensory i środki zwalczania dronów, aby dobierać sposób reagowania zależnie od konkretnego zagrożenia. Według Interii system ma zapewnić relatywnie niedrogą ochronę przed masowym użyciem bezzałogowców, przeciwko którym zastosowanie kosztownych rakiet byłoby nieefektywne.

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Co piszą w Czechach

Autorzy publikacji Deníka zaznaczają, że czeska armia nadal buduje podobny system. Ich zdaniem może ona skorzystać z doświadczeń Polski lub bezpośrednio dołączyć do polskich zamówień.

Wydanie informuje również, że słowaccy producenci uzbrojenia współpracują przy rozwoju i produkcji SAN. W Czechach już produkuje się szereg podobnych komponentów, w tym radary i środki rażenia krótkiego zasięgu, natomiast decyzje dotyczące innych elementów, wśród których są szybkostrzelne działa, są jeszcze podejmowane. Deník uważa, że ważne jest śledzenie rozwoju i skuteczności systemu SAN oraz uwzględnienie tych doświadczeń.

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