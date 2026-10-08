В Чехии польскую систему противодроновой обороны SAN рассматривают среди возможных решений для развития собственных возможностей в борьбе с беспилотниками. Чешское издание Deník назвало ее одним из «самых горячих кандидатов», сообщает Interia.

Возможности системы SAN

Система SAN создается в Польше как составляющая многоуровневой противовоздушной обороны. Она должна выявлять, сопровождать и распознавать беспилотные летательные аппараты, а затем нейтрализовать их.

Комплекс должен объединить различные сенсоры и средства борьбы с дронами, чтобы выбирать способ реагирования в зависимости от конкретной угрозы. По данным Interia, система призвана обеспечить относительно недорогую защиту от массового использования беспилотников, против которых применение дорогостоящих ракет было бы неэффективным.

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Что пишут в Чехии

Авторы публикации Deník отмечают, что чешская армия все еще строит подобную систему. По их мнению, она может воспользоваться опытом Польши или непосредственно присоединиться к польским заказам.

Издание также сообщает, что словацкие производители вооружений сотрудничают в разработке и производстве SAN. В Чехии уже производят ряд похожих компонентов, в частности радары и средства поражения малой дальности, а решения по другим элементам, среди которых скорострельные пушки, еще принимаются. Deník считает важным отслеживать развитие и результативность системы SAN и учитывать этот опыт.

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