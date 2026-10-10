В Варшаве задержали 21-летнюю женщину после нападения в учебном заведении, в результате которого пострадали три человека. По данным BBC News, женщина использовала опасный предмет, напав на 17-летнюю девушку.

Состояние пострадавших

17-летнюю девушку доставили в больницу, угрозы её жизни нет. Также травмы получили две женщины 17 и 24 лет, которые пришли в учреждение подать документы для поступления.

Полиция сообщила местным СМИ, что подозреваемая училась в этом учреждении. По предварительным выводам правоохранителей, она не была знакома с тремя пострадавшими. Представитель варшавской полиции не смог подтвердить, связан ли этот случай с двумя предыдущими нападениями в школах Польши.

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Усиление безопасности в школах

Это третье за неделю нападение в польских учебных заведениях с применением ножа или опасного предмета. Накануне тысячи полицейских посетили школы по всей стране после двух нападений, одно из которых привело к гибели сотрудницы школы.

В среду 19-летний студент напал на людей в профессиональном училище в Мазовецком воеводстве и ранил девять человек. На следующий день после того, как 15-летний подросток вошёл в начальную школу в Лещидул-Новинах к северу от Варшавы, погибла 37-летняя сотрудница учреждения.

После размещения полицейских в школах правоохранители сообщили о задержании 76 человек. Местные СМИ со ссылкой на представителя полиции писали, что у правоохранителей была информация о возможной связи инцидентов с интернет-челленджем. Министр внутренних дел Марцин Кервиньский также сообщал о задержании 17-летнего юноши в городе Серпц после того, как тот якобы заявил на территории школы о намерении причинить кому-то вред.

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