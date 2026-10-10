W Warszawie zatrzymano 21-letnią kobietę po ataku w placówce oświatowej, w wyniku którego ucierpiały trzy osoby. Jak podaje BBC News, kobieta użyła niebezpiecznego przedmiotu, atakując 17-letnią dziewczynę.

Stan poszkodowanych

17-letnia dziewczyna została przewieziona do szpitala, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Obrażeń doznały także dwie kobiety w wieku 17 i 24 lat, które przyszły do placówki złożyć dokumenty rekrutacyjne.

Policja przekazała lokalnym mediom, że podejrzana uczyła się w tej placówce. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy nie znała trzech poszkodowanych. Rzecznik warszawskiej policji nie mógł potwierdzić, czy ten przypadek jest związany z dwoma wcześniejszymi atakami w szkołach w Polsce.

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Wzmocnienie bezpieczeństwa w szkołach

To trzeci w ciągu tygodnia atak w polskich placówkach oświatowych z użyciem noża lub niebezpiecznego przedmiotu. Dzień wcześniej tysiące policjantów odwiedziły szkoły w całym kraju po dwóch atakach, z których jeden doprowadził do śmierci pracownicy szkoły.

W środę 19-letni uczeń zaatakował ludzi w szkole zawodowej w województwie mazowieckim i zranił dziewięć osób. Następnego dnia, po tym jak 15-letni nastolatek wszedł do szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowinach na północ od Warszawy, zginęła 37-letnia pracownica placówki.

Po rozmieszczeniu policjantów w szkołach służby poinformowały o zatrzymaniu 76 osób. Lokalne media, powołując się na rzecznika policji, pisały, że funkcjonariusze mieli informacje o możliwym związku incydentów z internetowym wyzwaniem. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński również informował o zatrzymaniu 17-letniego chłopaka w mieście Sierpc po tym, jak miał on rzekomo oświadczyć na terenie szkoły, że zamierza komuś wyrządzić krzywdę.

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