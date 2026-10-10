华沙一名21岁女子在一所教育机构发生袭击后被拘留，事件导致3人受伤。据BBC News报道，该女子使用危险物品袭击了一名17岁女孩。

伤者情况

这名17岁女孩被送往医院，暂无生命危险。另外两名17岁和24岁的女性也受伤，她们来到该机构提交入学申请材料。

警方告诉当地媒体，嫌疑人曾在这所机构就读。根据执法人员的初步结论，她与3名伤者并不相识。华沙警方发言人无法确认，此事件是否与波兰学校此前发生的两起袭击事件有关。

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加强学校安全措施

这是波兰教育机构一周内发生的第三起使用刀具或危险物品的袭击事件。此前一天，在两起袭击事件发生后，数千名警察走访了全国各地的学校，其中一起导致一名学校工作人员死亡。

周三，一名19岁的学生在马佐夫舍省一所职业学校袭击他人，造成9人受伤。次日，一名15岁少年进入华沙以北莱希杜乌-诺维内的一所小学后，一名37岁的该机构工作人员死亡。

警方在学校部署人员后，执法部门报告称已拘留76人。当地媒体援引一名警方发言人的话称，执法部门掌握了有关这些事件可能与一项网络挑战有关的信息。内政部长马尔钦·凯尔温斯基还表示，在谢尔普茨市，一名17岁男孩在据称于校园内表示打算伤害他人后被拘留。

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