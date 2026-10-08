意大利议会批准选举制度改革——BBC News

意大利议会批准了由总理焦尔贾·梅洛尼发起的选举制度改革。227名议员投票支持改革，164人反对，BBC News报道。

转向比例代表制

该改革规定放弃现行的混合模式。在该模式下，约三分之一的议员通过多数制选区选出，其余议员则通过比例代表制选出。新规则确立完全比例代表制的选举制度。

计划组建联盟的政党必须在大选前推出共同的总理候选人及其政治纲领。获得超过42%选票的联盟或政党将获得数十个额外议会席位，这可能使微弱胜利转变为更具优势的多数席位。

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反对派的批评与梅洛尼的立场

梅洛尼表示，这些变化旨在提高选举结果明确以及政府运作更加稳定的可能性。与此同时，反对党认为，执政联盟正试图提高其继续掌权的机会。在辩论期间，中左翼力量的代表指责政府强加新规则。

民主党领导人埃莉·施莱因表示，她的政党将在任何选举制度下获胜。投票前，梅洛尼警告说，如果改革未获支持，她可能辞职并引发提前选举。

投票后，政府首脑在社交媒体上写道，中右翼联盟团结一致、凝聚有力，并决心履行对公民的承诺。她表示，新规则应促进任何政府的稳定和议会协调性，无论其政治色彩如何。

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