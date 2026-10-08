赞比亚在卢萨卡与美国签署了一项为期五年的医疗卫生系统融资协议。根据周四与数据共享安排一同达成的备忘录，美国将提供约15亿美元，赞比亚也将参与出资，BBC News报道。

数据共享条件

官员表示，经修订的协议文本考虑了有关隐私、知识产权和利益分配的疑虑。赞比亚卫生部长罗马·奇伦吉表示，文件中已删除要求该国向美国发送生物样本的条款。他说，该安排也不 предусматривает移交患者的个人医疗记录。

部长表示，信息共享将限于监测和评估该协议资助项目所需的数据。此前，民间组织批评一份泄露的文件草案，认为其允许过于广泛的数据共享，包括长期获取病原体信息和样本。

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围绕援助的争议

人权组织Chapter One Foundation曾警告称，政府面临交出公民健康数据的风险。包括Treatment Advocacy and Literacy Campaign在内的艾滋病病毒活动人士要求公开协议文本，并担心信息流动将是单向的。

活动人士和反对派政治人士还指出，有报道称医疗融资可能与美国公司获得优先进入赞比亚铜储量及其他关键矿产资源的机会有关。5月，外交部长穆兰博·海姆贝称有关数据的条件侵犯隐私，并指责华盛顿将该援助方案与矿产挂钩。时任美国大使迈克尔·冈萨雷斯驳斥这一说法，称其不实。

这笔资金将用于防治艾滋病病毒/艾滋病、结核病和疟疾的项目，孕产妇和儿童医疗保健、流行病学监测、医疗卫生系统发展以及招聘社区卫生工作者。官员估计，2026年至2030年该方案的总规模约为36亿美元，尽管有关赞比亚出资的数据并不一致。美国预计其资金将逐步减少，而赞比亚国内支出将增加。

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