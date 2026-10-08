Замбия подписала в Лусаке пятилетнее соглашение с Соединёнными Штатами о финансировании системы здравоохранения. Согласно меморандуму, заключённому в четверг вместе с договорённостью об обмене данными, США предоставят около 1,5 млрд долларов, а Замбия также примет участие в финансировании, сообщает BBC News.

Условия обмена данными

По словам чиновников, пересмотренный текст соглашения учитывает оговорки относительно конфиденциальности, интеллектуальной собственности и распределения выгод. Министр здравоохранения Замбии Рома Чиленги заявил, что из документа исключили положения, требовавшие от страны отправлять в США биологические образцы. По его словам, договорённость также не предусматривает передачу индивидуальных медицинских записей пациентов.

Как сообщил министр, обмен информацией будет ограничен данными, необходимыми для мониторинга и оценки программ, которые будут финансироваться в рамках соглашения. Ранее общественные организации критиковали утечку проекта документа, считая, что он допускал слишком широкий обмен данными, в частности долгосрочный доступ к информации о патогенах и образцам.

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Споры вокруг помощи

Правозащитная организация Chapter One Foundation предупреждала, что правительство рискует передать данные о здоровье граждан. ВИЧ-активисты, в частности Treatment Advocacy and Literacy Campaign, требовали обнародовать текст соглашения и выражали опасения, что поток информации будет односторонним.

Активисты и оппозиционные политики также обращали внимание на сообщения о возможной связи медицинского финансирования с преференциальным доступом американских компаний к запасам меди и других критически важных минералов Замбии. В мае министр иностранных дел Муламбо Хаимбе назвал условия, касающиеся данных, нарушением конфиденциальности и обвинил Вашингтон в привязке пакета к минералам. Тогдашний посол США Майкл Гонсалес отверг это утверждение как ложное.

Средства должны быть направлены на программы противодействия ВИЧ/СПИДу, туберкулёзу и малярии, охрану здоровья матерей и детей, эпидемиологический надзор, развитие системы здравоохранения и наём общественных медработников. Общий объём пакета на 2026–2030 годы чиновники оценивали примерно в 3,6 млрд долларов, хотя данные о вкладе Замбии различались. США ожидают, что их финансирование будет постепенно сокращаться, тогда как внутренние расходы Замбии будут расти.

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