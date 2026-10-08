Замбія підписала зі США медичну угоду на $1,5 млрд — BBC News

Замбія підписала у Лусаці п’ятирічну угоду зі США про фінансування системи охорони здоров’я. За меморандумом, укладеним у четвер разом з домовленістю про обмін даними, Сполучені Штати нададуть близько 1,5 млрд доларів, а Замбія також долучиться до фінансування, повідомляє BBC News.

Умови обміну даними

За словами посадовців, переглянутий текст угоди враховує застереження щодо приватності, інтелектуальної власності та розподілу вигод. Міністр охорони здоров’я Замбії Рома Чіленгі заявив, що з документа вилучили положення, які вимагали від країни надсилати до США біологічні зразки. За його словами, домовленість також не передбачає передавання індивідуальних медичних записів пацієнтів.

Обмін інформацією, за словами міністра, обмежать даними, необхідними для моніторингу та оцінювання програм, що фінансуватимуться за угодою. Раніше громадські організації критикували витік проєкту документа, вважаючи, що він допускав надто широкий обмін даними, зокрема довгостроковий доступ до інформації про патогени та зразків.

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Суперечки довкола допомоги

Правозахисна організація Chapter One Foundation попереджала, що уряд ризикує передати дані про здоров’я громадян. ВІЛ-активісти, зокрема Treatment Advocacy and Literacy Campaign, вимагали оприлюднити текст угоди та висловлювали побоювання, що потік інформації буде одностороннім.

Активісти й опозиційні політики також звертали увагу на повідомлення про можливий зв’язок медичного фінансування з преференційним доступом американських компаній до запасів міді та інших критично важливих мінералів Замбії. У травні міністр закордонних справ Муламбо Хаімбе назвав умови щодо даних порушенням приватності та звинуватив Вашингтон у прив’язуванні пакета до мінералів. Тодішній посол США Майкл Гонсалес відкинув це твердження як неправдиве.

Кошти мають піти на програми протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу й малярії, охорону здоров’я матерів і дітей, епіднагляд, розвиток медичної системи та найм громадських медпрацівників. Загальний обсяг пакета на 2026–2030 роки посадовці оцінювали приблизно у 3,6 млрд доларів, хоча дані про внесок Замбії відрізнялися. США очікують, що їхнє фінансування поступово скорочуватиметься, тоді як внутрішні витрати Замбії зростатимуть.

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