Zambia podpisała w Lusace pięcioletnią umowę ze Stanami Zjednoczonymi o finansowaniu systemu ochrony zdrowia. Zgodnie z memorandum zawartym w czwartek wraz z porozumieniem o wymianie danych, USA przekażą około 1,5 mld dolarów, a Zambia również włączy się w finansowanie, informuje BBC News.

Warunki wymiany danych

Według urzędników zmieniony tekst umowy uwzględnia zastrzeżenia dotyczące prywatności, własności intelektualnej i podziału korzyści. Minister zdrowia Zambii Roma Chilengi oświadczył, że z dokumentu usunięto postanowienia wymagające od kraju wysyłania do USA próbek biologicznych. Jak powiedział, porozumienie nie przewiduje również przekazywania indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów.

Jak przekazał minister, wymiana informacji będzie ograniczona do danych niezbędnych do monitorowania i oceny programów finansowanych w ramach umowy. Wcześniej organizacje społeczne krytykowały wyciek projektu dokumentu, uznając, że dopuszczał on zbyt szeroką wymianę danych, w tym długoterminowy dostęp do informacji o patogenach i próbek.

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Spory wokół pomocy

Organizacja praw człowieka Chapter One Foundation ostrzegała, że rząd ryzykuje przekazanie danych dotyczących zdrowia obywateli. Aktywiści działający na rzecz osób z HIV, w tym Treatment Advocacy and Literacy Campaign, domagali się opublikowania tekstu umowy i wyrażali obawy, że przepływ informacji będzie jednostronny.

Aktywiści i politycy opozycji zwracali również uwagę na doniesienia o możliwym powiązaniu finansowania ochrony zdrowia z preferencyjnym dostępem amerykańskich firm do zasobów miedzi i innych minerałów o kluczowym znaczeniu w Zambii. W maju minister spraw zagranicznych Mulambo Haimbe nazwał warunki dotyczące danych naruszeniem prywatności i oskarżył Waszyngton o powiązanie pakietu z minerałami. Ówczesny ambasador USA Michael Gonzales odrzucił to twierdzenie jako fałszywe.

Środki mają zostać przeznaczone na programy walki z HIV/AIDS, gruźlicą i malarią, opiekę zdrowotną nad matkami i dziećmi, nadzór epidemiologiczny, rozwój systemu ochrony zdrowia oraz zatrudnianie środowiskowych pracowników medycznych. Urzędnicy szacowali łączną wartość pakietu na lata 2026–2030 na około 3,6 mld dolarów, choć dane dotyczące wkładu Zambii różniły się. USA oczekują, że ich finansowanie będzie stopniowo maleć, podczas gdy krajowe wydatki Zambii będą rosły.

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