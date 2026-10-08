据《耶路撒冷邮报》报道，以色列于3月26日击毙了伊朗伊斯兰革命卫队海军司令阿里雷扎·唐西里。此次行动的原因之一，是以色列官员担心他可能成为伊斯兰革命卫队的下一任领导人。

对伊斯兰革命卫队领导层的担忧

该报称，以色列官员认为唐西里是一名富有创造力和创新能力的指挥官。在他们看来，他会是比后来领导伊斯兰革命卫队的艾哈迈德·瓦希迪更难对付的对手。

《耶路撒冷邮报》写道，一些以色列官员将瓦希迪视为影响力较小的军事指挥官，认为他没有足够的分量来塑造伊朗更广泛的安全政策。

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美国的请求

大约在3月19日，库珀在一次秘密谈话中请求以色列国防军总参谋长、陆军中将埃亚尔·扎米尔击毙唐西里。唐西里被认为对霍尔木兹海峡及整体海上对抗构成严重威胁。

据该报报道，扎米尔批准了这一请求，以色列于3月26日击毙唐西里。《耶路撒冷邮报》还报道称，以色列海军在提供情报方面发挥了关键作用。

该报写道，美国消息人士对伊朗有关可能在海上布雷的讨论作出了不同评估。同时，这些讨论并非实施布雷的命令。《耶路撒冷邮报》认为，库珀的电话是为消除可能的战略威胁而采取的预防性步骤。

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