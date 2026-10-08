По данным Jerusalem Post, Израиль 26 марта ликвидировал командующего ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции Алирезу Тангсири. Одной из причин операции были опасения израильских чиновников, что он мог стать следующим главой КСИР.

Опасения относительно руководства КСИР

Израильские чиновники, по информации издания, считали Тангсири творческим и изобретательным командующим. По их мнению, он был бы более сложным противником, чем Ахмад Вахиди, который позже возглавил КСИР.

Часть израильских чиновников воспринимала Вахиди как менее влиятельного военачальника, который не имел достаточного веса для формирования более широкой политики безопасности Ирана, пишет Jerusalem Post.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Запрос США

Примерно 19 марта Купер во время секретного разговора обратился к начальнику Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенанту Эялю Замиру с просьбой ликвидировать Тангсири. Его считали серьезной угрозой для Ормузского пролива и морского противостояния в целом.

По данным издания, Замир одобрил эту просьбу, а 26 марта Израиль ликвидировал Тангсири. Jerusalem Post также сообщает о ключевой роли ВМС Израиля в предоставлении разведданных.

Американские источники, как пишет издание, по-разному оценивали обсуждения в Иране возможного минирования моря. В то же время такие обсуждения не были приказами осуществить минирование. В Jerusalem Post считают, что звонок Купера был превентивным шагом для устранения возможной стратегической угрозы.

Читай нас в