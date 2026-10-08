Ізраїль ліквідував Тангсірі через побоювання, що він очолить КВІР — Jerusalem Post

За даними Jerusalem Post, Ізраїль 26 березня ліквідував командувача ВМС іранського Корпусу вартових ісламської революції Алірезу Тангсірі. Однією з причин операції були побоювання ізраїльських посадовців, що він міг стати наступним керівником КВІР.

Побоювання щодо керівництва КВІР

Ізраїльські посадовці, за інформацією видання, вважали Тангсірі творчим і винахідливим командувачем. На їхню думку, він був би складнішим опонентом, ніж Ахмад Вахіді, який згодом очолив КВІР.

Частина ізраїльських посадовців сприймала Вахіді як менш впливового воєначальника, який не мав достатньої ваги для формування ширшої безпекової політики Ірану, пише Jerusalem Post.

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Запит США

Приблизно 19 березня Купер під час секретної розмови звернувся до начальника Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенанта Еяля Заміра з проханням ліквідувати Тангсірі. Його вважали серйозною загрозою для Ормузької протоки та морського протистояння загалом.

За даними видання, Замір схвалив це прохання, а 26 березня Ізраїль ліквідував Тангсірі. Jerusalem Post також повідомляє про ключову роль ВМС Ізраїлю в наданні розвідданих.

Американські джерела, як пише видання, по-різному оцінювали обговорення в Ірані можливого мінування моря. Водночас такі обговорення не були наказами здійснити мінування. У Jerusalem Post вважають, що дзвінок Купера був превентивним кроком для усунення можливої стратегічної загрози.

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