Według Jerusalem Post, Izrael 26 marca zlikwidował Alirezę Tangsiriego, dowódcę sił morskich irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Jedną z przyczyn operacji były obawy izraelskich urzędników, że mógł on zostać kolejnym szefem Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Obawy dotyczące kierownictwa Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej

Izraelscy urzędnicy, według informacji gazety, uważali Tangsiriego za kreatywnego i pomysłowego dowódcę. Ich zdaniem byłby on trudniejszym przeciwnikiem niż Ahmad Vahidi, który później stanął na czele Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Część izraelskich urzędników postrzegała Vahidiego jako mniej wpływowego dowódcę wojskowego, który nie miał wystarczającej pozycji, by kształtować szerszą politykę bezpieczeństwa Iranu, pisze Jerusalem Post.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Prośba USA

Około 19 marca Cooper podczas tajnej rozmowy zwrócił się do szefa Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela, generała porucznika Ejala Zamira, z prośbą o zlikwidowanie Tangsiriego. Uważano go za poważne zagrożenie dla Cieśniny Ormuz i konfrontacji morskiej w ogóle.

Według gazety Zamir zatwierdził tę prośbę, a 26 marca Izrael zlikwidował Tangsiriego. Jerusalem Post informuje również o kluczowej roli izraelskiej marynarki wojennej w dostarczaniu danych wywiadowczych.

Amerykańskie źródła, jak pisze gazeta, różnie oceniały dyskusje w Iranie dotyczące możliwego zaminowania morza. Jednocześnie takie dyskusje nie były rozkazami przeprowadzenia minowania. Jerusalem Post uważa, że telefon Coopera był działaniem prewencyjnym mającym wyeliminować możliwe zagrożenie strategiczne.

Czytaj nas na