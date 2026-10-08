ИИ-персонажи в Китае получают собственные документы

В Пекине начали тестировать систему, с помощью которой виртуальные персонажи, созданные искусственным интеллектом, могут получать официальные документы. Одной из первых такое удостоверение получила цифровая певица Юри, у которой более 100 тысяч подписчиков в китайских соцсетях. Она существует только в цифровом мире, но теперь её деятельность пытаются оформить почти так же, как деятельность реального человека.

В Китае запустили пилотную программу по регистрации так называемых цифровых людей. Речь идет о виртуальных персонажах, которых создают с помощью искусственного интеллекта. В рамках программы таким персонажам могут выдавать официальные удостоверения личности. В документе указываются имя, дата рождения, адрес и характеристики лица цифрового персонажа.

Одной из первых документ получила виртуальная певица Юри (Yuri). В китайских соцсетях у неё уже более 100 тысяч подписчиков. Юри выступает на концертах, поёт на китайском и английском языках. Её внешность и образ полностью созданы с помощью технологий. Она может менять наряды буквально во время выступления. При этом самой Юри как реального человека не существует. За цифровым персонажем стоит команда, которая создаёт контент и управляет его деятельностью.

Теперь команда Юри может использовать официальный документ для вполне реальных дел. В частности, речь идет об открытии цифрового кошелька и заключении коммерческих соглашений. Такие возможности особенно важны для сотрудничества с компаниями. Цифровые персонажи уже работают в рекламе, моде, видеоиграх и автомобильной индустрии.

По данным Китайского университета коммуникаций, с этой сферой в Китае связаны не менее 1,3 миллиона компаний. В 2025 году рынок цифровых людей в стране оценивался примерно в 10 миллиардов долларов. ИИ-персонажи в Китае уже давно вышли за рамки обычных аватаров. Они могут быть телеведущими, блогерами и онлайн-продавцами. Некоторые из них даже выполняют функции виртуальных чиновников и отвечают на вопросы граждан.

Одно из главных преимуществ таких персонажей — они могут работать круглосуточно. Для компаний это означает возможность постоянно общаться с аудиторией без затрат, необходимых для содержания большого количества сотрудников. В то же время стремительное развитие цифровых людей создает и новые проблемы. Как сообщает ABC News, китайские власти хотят лучше контролировать использование таких технологий, защищать авторские права и бороться с мошенничеством.

В стране уже фиксировались случаи, когда ИИ-персонажи выдавали себя за настоящих врачей и распространяли ложные медицинские советы. Технологию также использовали для создания порнографических дипфейков с обликом знаменитостей без их согласия. Поэтому власти пытаются понять, кто на самом деле стоит за цифровым персонажем и кто несет ответственность за его действия. Регистрация может помочь связать виртуальный образ с конкретным человеком или компанией, которая им управляет.

Но есть и другая сторона. Эксперты предупреждают, что обязательная регистрация цифровых персонажей может дать государству больше возможностей для контроля за деятельностью в интернете. В частности, это может повлиять на анонимность пользователей, которые создают и управляют виртуальными образами.

Пока речь идет лишь о пилотном проекте в Пекине. Единой общенациональной системы регистрации цифровых людей в Китае пока нет. Впрочем, само появление официальных документов для персонажей, которых физически не существует, показывает, насколько быстро ИИ меняет привычное представление о личности, работе и бизнесе в интернете.

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