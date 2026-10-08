Парламент Италии одобрил изменения в избирательной системе, инициированные премьер-министром Джорджей Мелони. За реформу проголосовали 227 депутатов, против — 164, сообщает BBC News.

Переход к пропорциональной системе

Реформа предусматривает отказ от нынешней смешанной модели, при которой примерно треть депутатов избирают в мажоритарных округах, а остальных — по пропорциональной системе. Новые правила устанавливают полностью пропорциональную систему выборов.

Партии, планирующие сформировать коалицию, до проведения всеобщих выборов должны представить общего кандидата на должность премьер-министра и свою политическую программу. Коалиция или партия, получившая более 42% голосов, получит десятки дополнительных мест в парламенте, что может превратить незначительную победу в более комфортное большинство.

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Критика оппозиции и позиция Мелони

Мелони заявляла, что изменения должны повысить шансы на четкий результат выборов и более стабильную работу правительства. В то же время оппозиционные партии утверждают, что правящая коалиция пытается улучшить свои шансы сохранить власть. Во время дебатов представители левоцентристских сил обвинили правительство в навязывании новых правил.

Лидер Демократической партии Элли Шляйн заявила, что ее партия победит при любой избирательной системе. Перед голосованием Мелони предупреждала, что может уйти в отставку и вызвать досрочные выборы, если реформу не поддержат.

После голосования глава правительства написала в социальных сетях, что правоцентристская коалиция едина, сплочена и решительно настроена выполнить обязательства перед гражданами. По ее словам, новые правила должны способствовать стабильности и парламентской согласованности любого правительства независимо от его политической окраски.

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